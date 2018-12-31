Жозефин Скривер засветила стройную фигуру на отдыхе в Эквадоре

25-летняя датская топ-модель Жозефин Скривер вместе со своим женихом Александром Делеоном полетели встречать Новый год в Эквадор. За несколько дней отдыха "ангел" Victoria's Secret примеряла немало соблазнительных купальников, которые с удовольствием демонстрирует своим поклонникам.

В солнечный Эквадор знаменитая датская модель Жозефин Скривер полетела еще в конце декабря. Вероятно, именно там она со своим женихом Александром Делеоном встречала Новый год. "Ангел" Victoria's Secret делилась со своими поклонники снимками удивительных пейзажей, местной архитектуры, но, как настоящая модель, Жозефин не забывала и о горячих снимках.

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На очередной обольстительной фотографии девушка появилась в купальнике цвета марсала. Она сидела на краю яхты, опершись рукой на перила. На голове был белый соломенную шляпу. Жозефин Скривер прикрыла глаза перед камерой, высоко подняв голову. Открытое бикини позволило рассмотреть стройный животик 25-летней модели. Она уверенно позировала перед камерой и широко улыбалась. Под горячим снимком девушка поздравила своих поклонников с Новым годом.