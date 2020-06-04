Знаменитое издание Forbes назвало звезд мирового шоу-бизнеса, чье состояние наибольшее. Возглавила рейтинг – Кайли Дженнер. Кто еще вошел в список богачей – читайте в материале.

Соответствующий рейтинг появился на сайте издания. В сообщении отмечается, что в общем знаменитости заработали более 6 миллиардов долларов. Эта сумма не включает в себя учета налогов и сборов. В сравнении с прошлым годом она на 200 миллионов долларов меньше в связи с пандемией COVID-19.

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Самая богатая звезда – Кайли Дженнер

Всемирно известная модель заработала 590 миллионов долларов. Недавно стало известно, что она в течении многих лет лгала о своих доходах и фальсифицировала цифры, однако те деньги, которые она получила от продажи 51% своего косметического бренда реальны.

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Кто еще вошел в рейтинг

Второе место занял известный рэпер, муж Ким Кардашян Канье Уэст. Его доход составил 170 миллионов долларов. Больше всего средств ему принесла соглашение со спортивным бредом Adidas, благодаря которой начали производить фирменные кроссовки артиста Yeezy.

На третьем месте оказался теннисист Роджер Федерер, который обогатился на 106 миллионов долларов. Таким образом он стал первым представителем этого вида спорта, который оказался самым богатым среди спортсменов.

Также в десятку самых богатых звезд вошли: