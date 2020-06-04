Знаменитое американское издание Time отреагировало на протесты в США, которые возникли после убийства Джорджа Флойда. Оно посвятило этому трагическому событию обложку нового выпуска.

Журнал Time распространил в сети обложку июньского выпуска. Она касается протестов, которые уже не первый день происходят в США и в других странах. Соответствующее фото появилось на официальной странице издания в твиттере.

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Обложка журнала Time

Впервые за историю существования издания на красной рамке его обложки будут имена людей. Это 35 темнокожих мужчин и женщин, смерть которых, в большинстве случаев, была вызвана полицией. Эти люди пострадали от расизма, а действия правоохранителей способствовали развитию движения Black Lives Matter.

Что известно об убийстве Джорджа Флойда?

Джорджа Флойд – темнокожий мужчина, который погиб в результате действий полиции на прошлой неделе. Правоохранители американского города Миннеаполис задержали Джорджа, когда он хотел рассчитаться в магазине фальшивыми чеком на 20 долларов. Один из копов применил удушающий прием: он стоял коленом на шее Джорджа от 6 до 8 минут. На просьбу мужчины отпустить, потому что он не может дышать, сотрудники полиции не обращали внимания. Они прекратили издевательства только тогда, как Флойд затих, однако было поздно, и он вскоре умер. После этого в США начались массовые протесты. Сначала, люди выходили на мирные акции, но скоро они превратились в мародерства и вооруженные кнфликты. В Вашингтоне и других крупных городах США объявили комендантский час. Впоследствии протесты вышли далеко за пределы страны. Митинговали в Лондоне, Амстердаме, Париже.