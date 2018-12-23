Журнал GQ выбрал самого стильного мужчину 2018 года

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Ник Джонас
Ник Джонас / www.gettyimages.com

Популярный журнал GQ выбрал самого стильного мужчину 2018 года: им стал американский певец и муж актрисы Приянки Чопры, Ник Джонас.

Об этом говорится на  сайте издания. В сети пользователям предложили проголосовать и выбрать из 64 претендентов самого стильного мужчину года.

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Среди главных конкурентов певца стали актеры Джефф Голдблюм, Райан Рейнольдс и музыкант Джон Ледженд. Что интересно, как говорится в издании, музыкант получил звание из-за того, что в этом году у него была свадьба с индийской актрисой Приянкой Чопрой, за которой следил весь мир. Отмечается, что Ник смотрелся органично и в классическом костюме, и в индийском традиционном наряде.

Джонас прокомментировал это, опубликовав на своей страничке в Instagram архивное детское фото.

Сейчас, как и раньше, мне хотелось только одного – быть стильным. Не просто стильным, а самым стильным. И несмотря на то, что достижение цели заняло 26 лет, я счастлив наконец получить награду за свое неустанное стремление – быть стильным,
– говорится в подписи.

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nick Jonas (@nickjonas)

Новоиспеченная жена Приянка Чопра также публично поздравила мужа.

"Для меня честь целовать самого стильного мужчину на планете. Пусть боги стиля всегда светят на тебя, любовь моя", – написала актриса.

 

Теги: LifeStyle рейтинги Награды Музыка Приянка Чопра Новости культуры
Источник: Lifestyle
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