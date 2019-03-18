Журналист Уильям Миддлтон напишет биографию легендарного Карла Лагерфельда

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Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд / Instagram / @karllagerfeld

Автор обзоров про показы и коллекции Chanel Уильям Миддлтон напишет биографию о знаменитом модельере и креативном директоре модного дома Chanel Карле Лагерфельде.

Креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд умер 19 февраля. Его творческий путь был довольно длинным и весомым для фэшн-индустрии, поэтому за написание его биографии уже взялся журналист Уильям Миддлтон. Об этом сообщает иностранное издание WWD.

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Уильям Миддлтон – автор материалов о показах и обзорах коллекций Chanel. Он познакомился с Карлом Лагерфельдом в 1995 году. За долгое время общения мужчина неоднократно предлагал дизайнеру выпустить собственную биографию, на что тот ответил ему, что не хотел углубляться в свое прошлое.

Пока что о будущей биографии известно лишь то, что она выйдет в 2021 году и в ней будет рассказываться о жизни Карла Лагерфельда до того, как он стал известным на весь мир и начал работать в модном доме Chanel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KARL LAGERFELD (@karllagerfeld)

 

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Теги: Мода LifeStyle Карл Лагерфельд
Источник: 24 Канал
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