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Журналистам удалось разоблачить любовницу Владимира Остапчука, – СМИ

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Владимир Остапчук / Instagram / @vova_ostapchuk

Ажиотаж вокруг развода Владимира Остапчука и Елены Войченко продолжается. Журналистам удалось рассекретить женщину, из-за которой шоумен покинул семью.

В программе "Звездный путь" на телеканале "Украина" говорится о том, что, вероятно, новой избранницей Владимира Остапчука является девушка по имени Кристина. Ей 33 года и она работает нотариусом.

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С женщиной, которая разрушила звездную семью, Остапчук познакомился летом на свадьбе в Италии. Тогда Владимир был ведущим праздника, а Кристина – подружкой невесты.

Коханка Остапчука Христина
Скриншот страницы вероятной любовницы Владимира Остапчука Кристины / Instagram / @kristygor

Как отмечают журналисты, о романе свидетельствуют фотографии с одного и того же места отдыха в одно и то же время на инстаграм-страницах Остапчука и Кристины.

Ймовірна коханка Володимира Остапчука

Скриншот страницы вероятной любовницы Владимира Остапчука Кристины / Instagram / @kristygor

Журналистам LifeStyle 24 удалось выяснить, что Владимир и Кристина подписаны друг на друга в инстаграме.

Скріп сторінки коханки Остапчука
Скриншот страницы вероятной любовницы Владимира Остапчука Кристины / Instagram / @kristygor
 
Скріншот сторінки Остапчука
Скриншот страницы Владимира Остапчука / Instagram / @vova_ostapchuk
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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Владимир Остапчук Звездные разводы
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