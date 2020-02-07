Журналистам удалось разоблачить любовницу Владимира Остапчука, – СМИ

Ажиотаж вокруг развода Владимира Остапчука и Елены Войченко продолжается. Журналистам удалось рассекретить женщину, из-за которой шоумен покинул семью.

В программе "Звездный путь" на телеканале "Украина" говорится о том, что, вероятно, новой избранницей Владимира Остапчука является девушка по имени Кристина. Ей 33 года и она работает нотариусом.

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С женщиной, которая разрушила звездную семью, Остапчук познакомился летом на свадьбе в Италии. Тогда Владимир был ведущим праздника, а Кристина – подружкой невесты.



Скриншот страницы вероятной любовницы Владимира Остапчука Кристины / Instagram / @kristygor

Как отмечают журналисты, о романе свидетельствуют фотографии с одного и того же места отдыха в одно и то же время на инстаграм-страницах Остапчука и Кристины.

Скриншот страницы вероятной любовницы Владимира Остапчука Кристины / Instagram / @kristygor Журналистам LifeStyle 24 удалось выяснить, что Владимир и Кристина подписаны друг на друга в инстаграме.



Скриншот страницы вероятной любовницы Владимира Остапчука Кристины / Instagram / @kristygor Скриншот страницы вероятной любовницы Владимира Остапчука Кристины / Instagram / @kristygor

Скриншот страницы Владимира Остапчука / Instagram / @vova_ostapchuk