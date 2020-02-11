Журналисты разоблачили девушку Дана Балана, – СМИ

Популярный молдавский певец, тренер проекта "Голос страны 10" Дан Балан является одним из самых завидных холостяков. Мужчине приписывают роман с певицей Тиной Кароль, однако, как удалось выяснить журналистам, сердце артиста принадлежит другой девушке.

Дан Балан является любимцем многих женщин, но как стало известно, он нашел свою избранницу. Журналисты рассекретили возлюбленную певца. Об этом сообщает издание Viva.

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Поговаривают, что сердце Дана принадлежит 20-летней девушке по имени Анастасия. Известно, что она учится в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина и в прошлом году победила в конкурсе красоты этого учебного заведения.

Журналисты LifeStyle 24 на сайте университета имени Каразина выяснили, что в прошлогоднем конкурсе победила студентка факультета международных экономических отношений и туристического бизнеса Анастасия Соломаха. Возможно, именно эта девушка и является избранницей Дана Балана.

В сети появились фотографии Насти. В частности, на некоторых из них девушка позирует в квартире Дана. Об этом свидетельствуют диван, подушки и картины на стене.



Скриншоты инстаграм-сторис Анастасии и Дана Балана / Фото: Viva



Возможна девушка Дана Балана / Фото: Viva