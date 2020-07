В Голливуде начнутся съемки нового документального фильма. Основой для ленты станет жуткое и мистическое убийство девушки, которое произошло в США.

По данным Dazed, речь идет об убийстве Хейзел Дрю. Ее история вдохновила режиссера Дэвида Линча создать знаменитый сериал "Твин Пикс". Теперь же к выходу готовят документальную ленту Blonde, Beautiful And Dead: The Murder Mystery That Inspired Twin Peaks ("Белокурая, красивая и мертвая: Загадочное убийство, вдохновившее создателей Твин Пикса").

Известно, что Хейзел Дрю, которая в сериале стала Лорой Палмер, жила в городке Санд Лейк, что в штате Нью-Йорк. И хотя преступление произошло еще в 1908 году, режиссеров до сих пор поражают его детали. Так, один из создателей ленты Марк Фрост неоднократно упоминал, что в городе жила родственница Фроста, которая рассказывала со слов своей бабушки, что убийство Хейзел Дрю было "похоже на предостерегающую историю о призраках". Это, вероятно, войдет в новый проект.

По словам режиссера Бенджамина Альфонси, фильм будет рассказывать о событиях, которые произошли после трагической смерти девушки. В ленте будут исследовать секреты и коррупционные схемы, которые охватили небольшой городок после жуткого убийства.

Я надеюсь, что этот документальный фильм даст ей голос на экране, которого у нее не было в реальной жизни,

– рассказал режиссер будущего фильма Бенджамин Альфонси.

Что известно о "Твин Пикс"

В центре сюжета драматического сериала – убийство Лоры Палмер. Девушка была местной королевой красоты, поэтому ее смерть шокировала всех без исключения. Поскольку городок небольшой, то подозрение падает на всех жителей Твин Пиксу. Расследовать дело берется агент ФБР Дейл Купер, который находит под ногтем жертвы печатную букву R, которую оставлял серийный убийца. Объединившись с местным шерифом, он начинает исследовать место преступления и узнает все новые детали убийства, которые не могут не шокировать.

Оказывается, Лора Палмер жила двойной жизнью. Она изменяла своего парня и была далеко не идеальной. Однако именно ее смерть всколыхнула серию событий, которые держат зрителя в напряжении на протяжении 3 сезонов.

Смотрите трейлер к сериалу "Твин Пикс": видео