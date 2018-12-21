Зимнее солнцестояние 2018: почему этот день самый энергетический в году

22 декабря 2018 года в Украине состоится зимнее солнцестояние в 00:23. День зимнего солнцестояния считается самым коротким днем в году. В этот день подъем солнца на небосклоне является самым низким.

Почему 22 декабря считается одним из сильнейших дней в году и какие тайны прячет в себе день зимнего солнцестояния – читайте в материале.

Что такое зимнее солнцестояние ?

21 и 22 декабря являются самыми короткими днями в году, а ночь с 21 на 22 декабря – самая длинная. Именно в таком положении солнечный диск задержится в течение 3 дней.

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Через 3 дня Солнце начнет постепенно подниматься над горизонтом, а световой день начнет увеличиваться. Световой день 22 декабря продлится 7 часов, а к 31 декабря день продлится на 6 минут дольше.



Зимнее солнцестояние 2018

Астрономия объясняет это явление так – во время зимнего солнцестояния в северном полушарии Земли Солнце наименьшее время остается над горизонтом, занимая самую низкую позицию над ним. Во время зимнего солнцестояния центр солнца проходит через самую южную точку эклиптики, имеющую наклон -23° 27'. Этот момент в 2018 году будет в 00:23.

В течение нескольких соседних дней солнцестояния Солнце почти не меняет наклона, его полуденные высоты в небе почти неизменны; отсюда и происходит само название солнцестояния.

Почему этот день считается самым энергетическим?

С периодом солнцестояния, у наших предков были связаны множество традиций и поверий, которые приводили к обновлению и очищению. Именно в этот день старое солнце умирает, а новое рождается. Следовательно, каждый человек имеет шанс заново родиться для новой жизни.

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22 декабря 2018 года все силы Космоса и Солнца помогут вам избавиться от тяжестей, которые вам мешают и тянут назад, и сделать шаг в новый период своей судьбы. Весьма благоприятно в этот период проводить денежные обряды, и избавляться от энергий, которые тянут вас в долги и безденежье.



22 декабря – самый энергетический день

В народе люди говорят: "После солнцеворота хоть на куриный шаг, да прибудет день". Это значит, что перемены к лучшему не "упадут, как снег на голову", а все будет происходить постепенно. Если вы будете замечать малейшие изменения к лучшему, радуйтесь и благодарите за каждую счастливую минуту, поэтому с каждым новым днем все будет насыщеннее и ярче в вашей жизни. Основной задачей этого дня является принятие важных решений. Надо дать себе обещания, определить цели, идти к ним, и каждый день будет становиться все длиннее и длиннее, а ваши успехи будут значительнее и весомее.

Астрологи в это время советуют избавиться от грязи в доме и встретить новый период своей жизни с чистыми мыслями.

Фаза луны 22 декабря

Лунный гороскоп прогнозирует успех во многих делах, человек станет более импульсивным. Лунный календарь рекомендует заниматься делами, которые требуют высокой концентрации и внимания. Месяц также обещает развитие интеллектуальных возможностей, успех будут иметь дела, которые будут связаны с поиском информации. 21 декабря – отличный день для решения финансовых дел. Однако долгосрочные замыслы надо отложить.

Сегодня 15-ый лунный день, который считается самым удачным для реализации новых идей. Вам надо быть уверенным в себе и в своих силах, чтобы добиться достойного результата.

Фаза луны 22 декабря – растущая Луна. Этот период несет в себе мощный энергетический заряд, который позволяет осуществить любые планы. День отличный для того, чтобы воплотить в жизнь творческие идеи, возникшие накануне. Космос поможет в реализации всех замыслов.

Планы, которые вы откладывали с прошлого месяца – начните реализовывать именно в лунные сутки. Длительные отношения с большой вероятностью станут крепче и лучше. Если же у вас не было пары, то по лунному календарю, вы имеете большие шансы завести интересное знакомство именно этого дня.

Приметы в день зимнего солнцестояния

– Безветренная погода обещает, что в следующем году будет богатый фруктовый урожай.

– Если вы хотите обильный урожай – надо потрясти в этот день дерево.

– Дождливо в этот день – ожидайте мокрую весну.

– Погода 21 декабря будет такой же через десять дней. Если в этот день начнется метель, то Новый год будет таким же снежным.

– Тихий и морозный день – зима будет мягкой и снежной.

– Синицы 21 декабря ищут укрытия – ждите метели.