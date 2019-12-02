Зимний образ дня: Дженнифер Лопес демонстрирует стильный look в свитере и джинсах

Популярная певица Дженнифер Лопес отправилась в Нью-Йорк и продемонстрировала яркий образ, который можно повторить зимой и чувствовать себя комфортно и стильно.

Дженнифер Лопес, которая очень часто путешествует по странам, хорошо понимает, что для перелета важно надевать удобный наряд и обувь. Для путешествия в Нью-Йорк певица примерила широкие джинсы, классический белый свитер и коричневую шубку из эко-меха.

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Новые снимки Джей Ло опубликовала на своей странице в инстаграм. Звезда собрала волосы в хвост и сделала легкий макияж с акцентом на глазах.

"Идеальная погода для свитеров", – добавила она в подписи.



Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo

Что интересно, Дженнифер Лопес разместила снимок, который она сделала в зеркале на свой телефон IPhone X. После осенней презентации, когда Apple 2019 компания представила три новых смартфона из линейки iPhone 11, чедва ли не все звезды изменили свои гаджеты, но не Джей Ло.

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Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo