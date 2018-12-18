Зимняя сказка в Киеве: как готовятся к новогодним и рождественским праздникам в столице – видео

В столице уже открывают ярмарки, катки и предлагают множество развлечений для тех, кто не желает сидеть дома во время праздников.

Одними из первых двери для веселья открыли на выставочном центре. Там уже четвертый раз начала работу "Зимняя страна".

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Кроме традиционных развлечений, а именно катка и горок, здесь впервые заработала резиденция Клавдиевской фабрики елочных игрушек. Создание украшений – кропотливая работа, ведь мастерицы делают все вручную.



Каток на ВДНХ

Еще одна изюминка зимней страны – замок ледяных скульптур, где из льда ожили герои современных украинских мультфильмов: волшебная душа леса Мавка и ее возлюбленный Лукаш, мавчин друг Котожабик Квусь, Водяной и Леший, умная Эскимоска и другие.

По словам скульптора Евгения Голика, температура в замке держится у отметки -8. "Если одеться тепло, то находиться внутри можно довольно долго", – отметил он.



Замок ледяных скульптур

Вход на территорию "Зимней страны" бесплатный, однако каждая локация с развлечениями стоит в среднем 100 гривен, время для гуляния – неограничено.

Стартовали рождественские гуляния и на Контрактовой площади: зимний городок там оформили в стиле творчества украинской художницы Марии Примаченко. На площади работают интересные фотозоны, фуд-корты, снежная горка, резиденция Николая и колесо.

Главная локация рождественских гуляний на Софиевской площади заработает уже совсем скоро – 19 декабря, в день Святого Николая. Вечером там состоится и торжественное открытие главной елки страны.

Изюминкой праздника станет поезд желаний "Полярный Экспресс", на котором каждый желающий сможет прокатиться и загадать желание.

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Напомним, в пресс-службе КГГА сообщили, где в Киеве будет ограничено движение во время проведения новогодне-рождественских мероприятий.