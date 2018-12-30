"Зимняя страна на ВДНХ": интересные локации, куда можно пойти на зимние праздники в Киеве

В Киеве 8 декабря откроется праздничный парк развлечений "Зимняя страна на ВДНХ". Посетителей ждут ярмарки, ледовые скульптуры, каток, выставки, кинопоказы и многое другое.

Афиша ВДНХ на новогодние праздники

Когда: 8 декабря – 10 марта

Где: ВДНХ, улица Академика Глушкова, 1

Вход на территорию парка — свободный

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В прошлом сезоне парк принял более 530 тысяч гостей. В этом году организаторы планируют значительно расширить границы – уже анонсировали новую концепцию и развлечения.

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"Зимняя страна на ВДНХ"

Декорации и фотозоны на ВДНХ

На входе в парк будет уникальная фотозона – с какой стороны гости ВДНХ не подошли бы к цифрам нового года – 2019, они всегда будут складываться в правильном порядке.

Традиционная праздничная иллюминация зажжется на елках, колоннах павильонов и входных воротах, на катке и в зоне фудкорта. Зона посадки у последнего будет украшена в украинском стиле. А фонтаны превратятся в сказочный лес, который послужит фотозонами.

Новогодние декорации на ВДНХ и фотозоны

Как рассказала арт-директор ВДНХ Марина Матросова, главным символом этого года станут соломенные "паучки" – обереги, которыми украинцы много веков украшали свои дома и которые дарили друг другу на праздники. Во время праздничных мастер-классов современные семьи смогут возродить давнюю традицию их коллективного плетения из соломы.

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Один из самых больших катков в Киеве – "Зимняя страна на ВДНХ"

Традиционные развлечения на ВДНХ

Как и в прошлые сезоны, киевлян и гостей города в "Зимней Стране" ждут такие развлечения:

один из крупнейших в Киеве катков;

драйвовые тюбинговые горки;

резиденция Деда Мороза;

праздничная ярмарка "Корпорация подарков";

тропическая ферма "Планета Бабочек";

специальная серия кинопоказов и квестов от "Центра семейного досуга Teleport 360" и " Квестомании";

"Страна роботов";

галерея 3D картин "Трик Арт";

экологически чистое пространство для активного семейного отдыха KACHELI;

веревочный парк на деревьях.

На ВДНХ будут тюбинговые горки

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Кормить гостей "Зимней страны на ВДНХ", как и в прошлом году, будут "Баварский Двор", Hayloft Ukrainian BBQ Restaurant, кафе "Точка ВДНХ" и традиционный уличный фудкорт.

Новые локации

Среди новых развлекательных локаций, которые появятся на ВДНХ в этом году – городская резиденция всемирно известной фабрики стеклянных елочных игрушек "Клавдиево". Эта фабрика была основана под Киевом еще в 1948 году. Сейчас это крупнейший производитель новогодней продукции в Восточной Европе. Раньше увидеть, как производятся игрушки, можно было только непосредственно во время экскурсии на фабрику, но отныне все технологии их производства будут представлены во втором павильоне ВДНХ. Здесь можно будет не только посетить выставку игрушек, но и попробовать изготовить украшение своими руками под бдительным присмотром опытных стеклодувов и художников. В павильоне также будет действовать постоянная ярмарка-продажа клавдиевских украшений и выполненная с ювелирной точностью экспозиция новогоднего городка в миниатюре.

Развлечения для детей и взрослых на новогодние праздники – "Зимняя страна на ВДНХ"

Еще одной интересной обновленной локацией станет уже известный гостям ВДНХ "Замок ледяных скульптур". В этом сезоне здесь поселятся сказочные герои из мультфильмов украинской анимационной студии "Анимаград", которая входит в состав FILM.UA Group: волшебная душа леса Мавка и ее возлюбленный Лукаш, друг мавки Котожабик Квусь, Водяной и Леший, пытливая Эскимоска и ее друзья, странствующий артист Руслан и его невеста – дочь киевского князя Мила, веселый Хомяк Винницкий и множество других сказочных существ! Все – изготовлены из льда в полный рост и максимально реалистичные.

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Премьерой сезона обещает стать новая новогодняя сказка от режиссеров-постановщиков Константина Томильченко и Александра Братковского "Winterra. Легенда сказочного края". Чтобы поставить этот спектакль, авторы сохранили доброту и обаяние популярного шоу "Часовые Мечты", приумножили зрелищность и спецэффекты мультижанрового "Дома Таинственных приключений", и взяли лучшее из шоу Cirque du Soleil, где недавно работал режиссером-хореографом Томильченко.



Резиденция Деда Мороза на ВДНХ

Подготовил к новогодним праздникам новые спектакли и обладатель гран-при международных фестивалей и премии "Киевская Пектораль" Киевский театр марионеток. Здесь ждут посетителей от 3 лет.

Уникальная экспозиция "Ледниковый период" перенесет гостей ВДНХ в прошлое на 10 тысяч лет. Локация познакомит с самыми большими и интересными обитателями планеты, населявшими Землю в самом начале жизни. А вот окунуться в будущее можно будет в магическом мире 3D-проекций и голограмм в новом квест-павильоне "Дом интерактивных приключений". Каждая его комната будет объединять реквизит, звуковые эффекты, свет и игру настоящих актеров.

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