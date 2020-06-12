Украинская певица Злата Огневич продолжает удивлять поклонников жаркими экспериментами. После первых эротических фото артистка анонсировала клип, в котором предстанет с обнаженным мужчиной.

Несколькосекундный ролик Злата Огневич опубликовала на инстаграм-странице, чем взбудоражила сеть. В новом клипе артистка решила показать месть любимому, который ей изменял. По сюжету, Злата Огневич похитила бойфренда и сковала его в заброшенном здании. В видео мужчина обнажен, что придало эротичности кадрам.

Смотрите также: Злата Огневич снялась в сексапильной съемке: откровенные фото артистки в белье

Известно, что жаркий анонс касался премьеры клипа "Гола правда". Полное видео, по словам Златы Огневич, появится на днях на ее ютуб-канале.

Если правда, только голая. Лето обещает быть жарким и богатым на премьеры от меня. Скоро клип,

– отметила Злата Огневич.

Песня "Гола правда" уже доступна в сети. Трек относится к трилогии Златы Огневич, в которую также вошли композиции "Ти обіцяв" и "Беги". Все эти песни артистки – о любви, поэтому они и символически объединились в трилогию.

"Я хотела, чтобы каждый почувствовал мотивацию и посыл, который я пыталась донести этой трилогией. Сначала было отчаяние и боль, потом творчество и трансформация, а в завершение легкость и простота. Именно так я обнажила перед вами свои эмоции и это моя "Гола правда", – пояснила Злата Огневич.

Слушайте песню Златы Огневич – "Гола правда": аудио