Украинская певица Злата Огневич возобновила свои ежедневные тренировки в зале. Артистка показала это поклонникам, сняв на видео, как выполняет поперечный шпагат. Ролик вызвал восторг у подписчиков блога.

Как известно, Злата Огневич давно занимается спортом и балетом. В шоу "Танцы со звездами" она продемонстрировала свои растяжки. Однако не менее эффектными оказались ее кадры из обычной тренировки.

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На инстаграм-странице артистка поделилась на несколько секунд роликом, в котором появилась в поперечном шпагате в воздухе. Злата Огневич потрясла пластичностью своего тела и подкачанными ягодицами.

Однозначно, спорт – это образ жизни, энергия и движение! А еще – новые идеи, так как мозг, насыщенный кислородом, лучше работает,

– написала Злата Огневич к сообщению.

Кроме этого, артистка поделилась секретами своего рациона, который помогают ей держать фигуру в безупречной форме. Так, завтрак Златы Огневич может состоять из:

краша из авокадо с цельнозерновыми хлебцами

белкового омлета на соевом молоке

витаминов – кальция, В12, D3, омега 3-6-9

А вот после утренней тренировки артистка охотно пьет грейпфрутовый фреш. Результаты тренировки и правильного питания Златы Огневич вызвали восторг у ее поклонников, которые засыпали страницу звезды комплиментами.

Злата Огневич в спортзале / Фото Instagram / @ zlata.ognevich

Тренировки и питание Златы Огневич / Фото Instagram / @ zlata.ognevich