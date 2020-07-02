Певица Злата Огневич выпустила последнюю песню из трилогии "Истории моей любви". Трек получил название "Голая правда", а клип звезда сняла с полностью обнаженным мужчиной, рядом с которым соблазнительно двигалась в самой футболке.

Популярная певица решилась воспеть собственные несчастливые отношения в музыкальной трилогии "Истории моей любви". Ранее она представила песни "Ты обещал", которую для нее написал лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, и "Беги". Теперь Злата Огневич представила последнюю композицию "Голая правда", видео на которую опубликовала на личном ютуб-канале.

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В клипе певица предстала в образе художницы, похитила бывшего парня и рисовала его психологический портрет. Юноша легкомысленно относился к девушкам и крутил романы за спиной предыдущих избранниц. Злата Огневич стремится отомстить за пережитую боль, а наигравшись с молодым, - отпустила его. Эту работу артистка называет комедийной историей, которая близка для многих девушек.

Следует обратить внимение, что видео, над которым работал режиссер Валерий Погонський - слишком жаркое. Ведь звезда связала полностью обнаженного парня, а сама позировала перед камерой в соблазнительных образах.

Злата Огневич призналась, что ради съемок видео ей пришлось научиться водить авто, ведь раньше она не садилась за руль. В одном из кадров она едва не разбила свой автомобиль, однако какая именно аварийная ситуация произошла во время работы она не детализировала. Кроме того, звезда придерживалась специальной диеты, чтобы фантастически выглядеть в откровенных образах.

"Спасибо невероятному режиссеру за смелость и креатив, нашей крутой команде и талантливым актерам", - написала Злата Огневич.

Злата Огневич - Голая правда: смотрите видео онлайн