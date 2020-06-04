Популярная украинская певица Злата Огневич впервые согласилась сняться в откровенной фотосессии. Результаты съемки она показала поклонникам в сети, чем вызвала восторг. Ведь артистку впервые видят в таком сексуальном белье.

Соблазнительные кадры появились на инстаграм-странице Златы Огневич. Артистка игриво позировала перед камерой в бюстгальтерах и трусах с завышенной талией. Игривый образ звезда дополняла босоножками на каблуках и юбкой.

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Уже в заметке Злата Огневич призналась, что никогда не могла поверить, что когда-то появится в такой откровенной фотосессии. Артистка сексуально позировала на столе, выбирая горячие позы.

Если бы мне еще несколько лет назад сказали, что я снимусь в таком откровенном фотосете, я бы рассмеялась этому человеку в лицо. Я проделала огромную внутреннюю работу, чтобы полюбить себя, свою суть,

– рассказала Злата.



Злата Огневич в откровенной фотосессии / Фото Instagram / @ zlata.ognevich

Артистка вспомнила историю, когда при разрыве отношений ее бывший парень засыпал красавицу критикой. Бойфренд заявил, что голос Златы Огневич не сможет никому понравиться, а ее фигура далеко не привлекательна. Это на долгие годы посеяло комплексы у певицы, которая только теперь решилась не только рассказать личную историю, но и призвала всех девушек принять себя такими, как есть.

"Я так же, как и все: боюсь провалов, ранних морщин и лишнего веса, хочу встретить свою половинку и быть счастливой, плачу по ночам в подушку и редко звоню маме... Но я хочу стать лучше, сильнее, мудрее, а ваша любовь мне в этом помогает! Пусть как можно больше будет счастливых девушек, уверенных в себе, которые любят каждую клеточку своего тела", – добавила она.



Певица Злата Огневич в белье / Фото Instagram / @ zlata.ognevich



Сексуальная Злата Огневич / Фото Instagram / @ zlata.ognevich