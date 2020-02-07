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Злата Огневич отдыхает на Бали: яркие фото и видео

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Злата Огневич на Бали / Instagram / @zlata.ognevich

Известная украинская исполнительница Злата Огневич проводит отпуск в экзотической стране. Уже длительное время артистка отдыхает на Бали.

Злата Огневич часто отдыхает в жарком Таиланде, однако нынешний зимний отпуск решила провести на Бали. На своей странице в инстаграме звезда радушно делится с подписчиками эмоциями, публикуя фото и видео.

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На днях Злата выложила в сеть ролик, в котором рассказывает о духах, живущих на Бали. Певица показала свою природную красоту и похвасталась хорошим загаром.

Остров тысячи духов и место, куда съезжаются тысячи людей со всех уголков мира! Повсюду здесь можно увидеть Храмы и подношения для Духов, ритуальные танцы и служения, встретить восход солнца на вулкане и любоваться водопадами,
– пишет о Бали артистка.

Также Огневич добавила, что балийцы думают и действуют, ориентируясь на горы – убежище богов.

Они не начинают работу, не посоветовавшись со жрецом, чтобы узнать, благоприятен ли этот день и это время, и как в этот момент соотносятся силы богов и демонов в космическом колесе времени,
– рассказывает Злата.

Звезда добавила, что на Бали можно искупаться сразу в двух океанах: Индийском и Тихом, а также в Балийском море, которые омывают этот остров. По мнению певицы, Бали – это место, которое точно стоит посетить и прочувствовать всем сердцем.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Злата Огневич Отдых Индонезия
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