Злата Огневич перепела культовый "Щедрик": видео

Украинская певица Злата Огневич перепела украинскую рождественскую песню "Щедрик", которая вошла в студийный альбом знаменитости "Сила поколінь".

На своей странице в Инстаграме Злата Огневич ранее признавалась, что спеть "Щедрик" было ее детской мечтой. На официальном ютуб-канале певицы была опубликована студийная версия композиции, а на обложке альбома звезда держит на руках малыша. Автором фото стала Кристина Маслова.

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Ко дню рождения композитора и автора "Щедрика" Николая Леонтовича, который меломаны празднуют 13 декабря, Огневич представила свое прочтение композиции.

У меня с детства эта песня ассоциируется с Рождеством, и это было моей мечтой – исполнить эту сакральную композицию с детским хором. Именно поэтому мы решили, что стоит прославлять наше украинское культурное наследие и знакомить подрастающее поколение, с известными композициями в авторской обработке,

– отмечает Злата.

Представители певицы сообщают, что работа над "Щедриком" велась более двух месяцев совместно с вокалистом коллектива "ManSound" Рубеном Толмачевым и детским хором.

Злата Огневич – Щедрик: смотрите видео