Злата Огневич похвасталась стройным животиком: яркие фото с отдыха

Популярная украинская певица Злата Огневич после рождественских праздников решила сбежать от беспощадных морозов в райское местечко. Артистка отдыхает на Бали, где, как она утверждает, лето длится круглый год.

Невероятные снимки и видео Злата Огневич публикует на своей странице в Instagram. Певица старается показать своим поклонникам все архитектурные памятники и достопримечательности, которые она посетила во время своего путешествия.

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Также во время отдыха Злата активно проводила время, занимаясь экстремальными видами спорта, которые очень популярны в курортных городках. Она ходила на прогулку со слонами, занималась рафтингом и каталась на квадроциклах.

Однако, несмотря на активно проведенное время, звезда украинского шоу-бизнеса не забывала радовать поклонников снимками в крошечных бикини. На одной из фотографий Злата Огневич сидела на берегу моря в черном купальнике, что позволило рассмотреть отличную спортивную форму певицы.