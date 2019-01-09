Злата Огневич похвасталась стройным животиком: яркие фото с отдыха

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Злата Огневич
Злата Огневич / Instagram/ @zlata.ognevich

Популярная украинская певица Злата Огневич после рождественских праздников решила сбежать от беспощадных морозов в райское местечко. Артистка отдыхает на Бали, где, как она утверждает, лето длится круглый год.

Невероятные снимки и видео Злата Огневич публикует на своей странице в  Instagram. Певица старается показать своим поклонникам все архитектурные памятники и достопримечательности, которые она посетила во время своего путешествия.

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Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Также во время отдыха Злата активно проводила время, занимаясь экстремальными видами спорта, которые очень популярны в курортных городках. Она ходила на прогулку со слонами, занималась рафтингом и каталась на квадроциклах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Однако, несмотря на активно проведенное время, звезда украинского шоу-бизнеса не забывала радовать поклонников снимками в крошечных бикини. На одной из фотографий Злата Огневич сидела на берегу моря в черном купальнике, что позволило рассмотреть отличную спортивную форму певицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

 

Теги: LifeStyle Мода Эротика Злата Огневич
Источник: 24 канал
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