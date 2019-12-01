Злата Огневич показала обновленный имидж на торжественной церемонии: фото

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Злата Огневич на церемонии M1 Music Awards / Instagram / @zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич привлекла внимание отечественных СМИ. Все потому, что на красной дорожке M1 Music Awards она показала новый имидж, который идеально подходил к ее нежному образу.

Церемония отгремела в столичном Дворце Спорта 30 ноября. На красной дорожке M1 Music Awards 2019 можно было увидеть чуть ли не всех представителей украинского шоу-бизнеса. В частности, перед камерами появились Тина Кароль, Настя Каменских и Потап, Светлана Тарабарова, Alyona Alyona, Монатик, Алина Гросу, Александр Пономарев, участники групп "Время и Стекло", "Без ограничений", "С. К. А. Й", The HARDKISS и другие. Каждый из артистов заранее готовился к этому публичному выходу, потому на красной дорожке продемонстрировал едва ли не самый эффектный наряд своего гардероба.

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Особое внимание журналистов привлекла роскошная Злата Огневич. Певица предстала перед зрителями церемонии в потрясающем вечернем платье розового цвета от Ricca Sposa Kiev. Наряд подчеркнул стройную фигуру звезды и идеально подходил для вечернего дресс-кода премии. Кроме этого, Злата Огневич обновила свой имидж: артистка перекрасила волосы в светлый цвет и сделала романтические кудри.

Сегодня я получила океан комплиментов! Великолепное платье, мой образ и все – просто идеально,
– написала Злата Огневич.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Как известно, Злата Огневич – одна из немногих представительниц украинского шоу-бизнеса, которая с легкостью решается на эксперименты со стилем и имиджем. До сих пор артистка имела темные волосы, которое любила укладывать, делая легкие голливудские локоны. Кроме этого, недавно Злата носила челку.

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Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Награды Злата Огневич Красота
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