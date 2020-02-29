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Злата Огневич показала потрясающую физическую форму: фото в шпагате

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Украинская певица довольно часто щеголяет безупречной внешностью и спортивным телом. Очередным достижением Злата Огневич поделилась с поклонниками в инстаграме. Она опубликовала фото из балетного зала, на котором продемонстрировала свою растяжку.

Певица в свои 34 года больше всего среди звезд отечественного шоу-бизнеса заботится о своей фигуре. Она активно занимается спортом и придерживается правильного питания, что позволяет ей поражать публику во время каждого светского выхода.

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Личными успехами она охотно делится с фолловерами в социальных сетях и мотивирует на плодотворную работу над собой. Она показала кадр с тренировок, на котором позирует в вертикальном шпагате. На ней темные лосины и белый топ. Волосы она собрала в пучок и продемонстрировала естественную красоту без макияжа.

Злата Огневич объяснила свои спортивные достижения системной работой. Певица посоветовала поклонникам отказаться от лифта и чаще подниматься по лестнице. Среди секретов успеха звезды – тренер, который не будет жалеть и сможет объяснить принципы питания и работы организма. Неотъемлемой частью результата она назвала также спортивную форму, в которой хочется заниматься.

Лично мне понадобилось около года, чтобы режим "здоровый образ жизни" стал частью меня. Начинайте прямо сегодня! Весной легче меняться. Всем красоты и легкости,
– посоветовала Злата Огневич.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Злата Огневич
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