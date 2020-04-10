Злата Огневич презентовала лирическую песню на стихи Андрея Хлывнюка: видео и текст песни

Украинская исполнительница Злата Огневич презентовала лирическую песню на слова лидера группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка. Нежная и душевная композиция стала лучиком света в непростое для всего мира время.

Злата Огневич является воплощением хрупкой и одновременно сильной женщины. Она умеет очаровать поклонников новыми творческими работами. Каждая ее песня наполнена любовью и искренними чувствами. Сегодня, 10 апреля, на официальном ютуб-канале артистка представила очередную композицию, которая поразила эмоциональностью.

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Премьера песни "Ты обещал" – это обнародование истории любви Златы Огневич, на которое она долго не могла решиться. Она нашла себя в стихах Андрея Хлывнюка. Это песня об искренности, чистых чувствах и любви, которая была в ее жизни. А с другой стороны – самолюбие, лицемерие и предательство.

В моей жизни была история, когда я встречалась с парнем и через некоторое время узнала, что у него есть отношения с другой девушкой. Вообще оказалось, что его хобби – это коллекционирование красивых девушек, именно так он радовал свое самолюбие. Когда я узнала правду, мне было очень больно, мое сердце было разбито. Отношения с этим парнем я до сих пор считаю настоящей и чистой любовью, которая сделала меня лучше,

– поделилась певица.

Злата Огневич – "Ты обещал": смотрите лирическое видео онлайн

Текст песни "Ты обещал":

Ти обіцяв не мати таємниць

І щиро так дивився у зіниці

А потім сталось впасти долі лиць

Лишай собі всі свої таємниці

Відповідальність не діли на двох

З тією будь, що так тебе хотіла

Чи справді душу маєш, чи лиш тіло?

Лишай собі свій морок на сімох

Не можеш скласти сам собі ціни

Не можеш ти собі шляху обрати

Лишайся сам повільно догорати

Бо ти не заслуговуєш війни!

Не тішся не стікатиму я кров'ю

Не плачу а співатиму натомість

Я не примножуватиму ненависть

Я рани лікуватиму любов'ю

Якщо мені така судилась доля

Допомогти здолати біль наступним

Кохання справжнє не бува підступним

Я рани лікуватиму любов'ю.

Тепер коли вже твій холоне слід,

Глибокі рани довго заживають,

Сьогодні про таке вже не співають,

Цікаво як ви топите цей лід?

Не можу перестрибнути стіни

Слів де тобі потрібних назбирати

Лишайся сам повільно догорати

Бо ти не заслуговуєш війни...