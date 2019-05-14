Злата Огневич примерила образ в стиле "Игры престолов": фото

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Злата Огневич повторила образ Арьи Старк из "Игры престолов"
Злата Огневич повторила образ Арьи Старк из "Игры престолов" / Instagram / @zlata.ognevich

"Игра престолов" покорила миллионы любителей кино, которые создали большой ажиотаж вокруг выхода последнего 8 сезона саги. Среди фанатов есть и множество знаменитостей. В частности, украинская певица Злата Огневич.

На своей официальной странице в Instagram артистка показала фото, сравнив образ с персонажем из "Игры престолов". Злата Огневич появилась перед камерами в кожаном коричневом корсете и брюках. Свой look она дополнила оружием, очень напоминавшим по стилю Арью Старк.

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В публикации певица призналась, что воинственная девушка из семьи Старк – ее любимый персонаж из "Игры престолов". Арью сыграла голливудская актриса Мэйси Уильямс, которая за 8 лет съемок сериала показала не только развитие своей героини, но и собственный актерский рост. Поэтому именно за ней больше всего наблюдает Злата Огневич в популярной саге.

Арья Старк – это сила, обожаю эту героиню,
– лаконично написала Злата Огневич.

Кроме этого, певица рассказала, что образ из "Игры престолов" она примерила для съемок клипа "Кукушка". Ролик вышел в сети в декабре 2010 года и поразил поклонников эффектными кадрами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Смотрите клип Златы Огневич на песню "Кукушка": видео

Что такое "Игра престолов"?
Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны только через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала основаны на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках магазинов.

Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, сериал будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.

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Теги: LifeStyle Голливуд Музыка Игра престолов Злата Огневич
Источник: LifeStyle 24
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