Злата Огневич призналась, имела ли отношения с Андреем Хлывнюком
Известная украинская исполнительница Злата Огневич провела зимний отпуск на Бали. Перед поездкой на остров брюнетка перекрасила волосы в светлый цвет. Артистка рассказала, почему решилась на такой шаг и призналась, были ли у нее отношения с Андреем Хлывнюком.
Злата Огневич всегда была брюнеткой, и трудно было даже представить ее с другой прической. Однако совсем недавно знаменитость кардинально сменила имидж, перекрасившись в блондинку. О том, что натолкнуло ее на такой эксперимент, и об отношениях с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком певица рассказала в программе "Светская жизнь" на телеканале "1+1".
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Исполнительница призналась, что кардинально сменила имидж, чтобы избежать неприятных воспоминаний с бывшим возлюбленным, который разбил ей сердце.
Когда смотрела на себя в зеркало, то появлялись ассоциации. Я решила изменить кое-что в своем образе, чтобы мне стало легче,
– рассказала Злата.
Злате Огневич и солисту группы "Бумбокс" Андрею Хлывнюку приписывать роман. Артистка опровергла эти слухи.
Мы выпили кофе несколько раз. Я думала, что он хочет предложить мне дуэт, однако поскольку у него недавно уже была творческая коллаборация, то думаю, что буду искать нового партнера,
– рассказала артистка.
Злата Огневич рассказала, почему кардинально сменила имидж: смотрите видео онлайн