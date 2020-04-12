Злата Огневич призналась, как карантин сказался на ее фигуре: Я не влезла в любимые джинсы

Популярная певица может похвастаться роскошными формами. Однако во время карантина Злате Огневич сложнее заниматься спортом и правильно питаться. За три недели самоизоляции звезда набрала два килограмма и даже не влезла в свои джинсы.

Для программы "Светская жизнь" Злата Огневич рассказала, как проводит карантин. Звезда соблюдает режим самоизоляции и остается дома. Однако, изменив напряженный график, ей достаточно сложно держать себя в форме. Певица призналась, что поправилась на два килограмма.

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Звезда рассказала, что с началом карантина не сразу смогла наладить свой режим дня. Она до 5 утра смотрела сериалы и документальное кино и не ограничивала себя в гастрономическом удовольствии, что сказалось на ее фигуре.

Я набрала два килограмма. Я не смогла влезть в свои любимые джинсы. И я так говорю: "Злата, мы ходим мимо холодильника". Я ничего не покупаю кроме гречки,

– рассказала Злата Огневич.

Певица отметила, что с возвращением тепла планирует ездить на собственную студию с левого на правый берег столицы на велосипеде. Злата решилась отказаться от автомобиля и лифта, чтобы держать свое тело в тонусе. Кроме того, она прыгает дома на скакалке и убеждает, что такое простое упражнение помогает избавиться от лишних килограммов.

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