Злата Огневич рассказала, кем работала до карьеры певицы

Украинская певица Злата Огневич приняла участие в съемках шоу "СуперИнтуиция". Именно там артистка призналась, что до вокальной карьеры ей приходилось работать в ресторане в Крыму.

В этом она призналась во время съемок развлекательного проекта, который выходит на "Новом канале". Злата Огневич хоть и не стала звездной участницей "СуперИнтуиции", однако заняла место среди приглашенных гостей, секреты которых надо было отгадать Оле Поляковой и Олегу Виннику. Во время игры артистка открыла один из секретов своей биографии: еще в школьные годы Злате приходилось тяжело работать в ресторане и стирать десятки скатертей в холодной воде.

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"Я росла в очень небогатой семье, и когда мне было 14 лет, уже устроилась на работу в ресторан. Это было летом, в моем родном городе Судаке. Но проработала я недолго. Точкой кипения стало то, что пришлось перестирать в холодной воде больше 30 штук забрызганных грязных скатертей. Это было настолько ужасно и отвратительно, что я поняла: надо уходить с этой работы. Это точно не мое, даже как подработка на лето", – поделилась певица.

В конце концов Злата Огневич устроилась певицей в ресторан, где вечером срывала овации вокалом, а днем была работницей пиццерии.

"Я работала певицей в ресторанах с 13 лет. Это были шоу-программы и первые, небольшие, но очень долгожданные деньги, которые зарабатывались нелегким трудом. Днем работала кассиром в аквапарке в пиццерии, а вечером пела. Поэтому до конца лета жила на "успокоительных". Тогда я дала себе слово, что хоть сколько бы не было работы, всех денег не заработаешь, что нужно себя любить и находить время для отдыха", – добавила Злата Огневич.