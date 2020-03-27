Злата Огневич сменила имидж: новая прическа певицы
Популярная украинская певица Злата Огневич с приходом весны решила несколько изменить свой имидж. Исполнительница осветила волосы и подстриглась под каре.
Внешний вид певицы изрядно понравился фанатам. Поклонники исполнительницы оставляли под фотографиями положительные отзывы о новом образе Огневич.
Читайте также: Злата Огневич рассказала об отношениях с мужчинами: Мне везет на подонков
Свой результат перевоплощения певица подкрепила новой нежной фотосессией.
Под одной из своих фотографий, исполнительница отметила, что теперь у нее есть вдохновение, поэтому, вероятно, она будет писать стихи, из которых впоследствии составит песню.
Огневич также рассказала, что для нее карантин – прекрасная возможность выполнить дела, на которых времени в обычной жизни совсем не хватает. Певица планирует наконец добраться до своего гардероба и полностью его перебрать.
Читайте также
-
Звезды "Женского Квартала" спели о коронавирусе: видеосегодня , 15:16
-
Тилля Линдеманна госпитализировали с коронавирусом в Берлине, – СМИсегодня , 13:26
-
Жена Бабкина поздравила музыканта с годовщиной свадьбы: забавное фотосегодня , 15:43
-
Что почитать на карантине: советы от украинских артистовсегодня , 17:15
-
Князь Монако отреагировал на слухи, что он заразил принца Чарльза коронавирусомсегодня , 14:06
-
Надя Дорофеева назвала любимые фильмы и сериалы для карантина: что советует посмотри звездасегодня , 11:26