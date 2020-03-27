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Злата Огневич сменила имидж: новая прическа певицы

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Злата Огневич в новом образе / Фото из инстаграма

Популярная украинская певица Злата Огневич с приходом весны решила несколько изменить свой имидж. Исполнительница осветила волосы и подстриглась под каре.

Внешний вид певицы изрядно понравился фанатам. Поклонники исполнительницы оставляли под фотографиями положительные отзывы о новом образе Огневич.

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Свой результат перевоплощения певица подкрепила новой нежной фотосессией.

Под одной из своих фотографий, исполнительница отметила, что теперь у нее есть вдохновение, поэтому, вероятно, она будет писать стихи, из которых впоследствии составит песню.

Огневич также рассказала, что для нее карантин – прекрасная возможность выполнить дела, на которых времени в обычной жизни совсем не хватает. Певица планирует наконец добраться до своего гардероба и полностью его перебрать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всім привіт! . Я- інтроверт, тому карантин для мене скоріше- дарунок Долі, ніж вимушене домашнє ув’язнення...))) ? Є прекрасна можливість зробити купу справ, на які в звичайному режимі часу зовсім не вистачає! Я вже не кажу про книжки, які давно хочу прочитати!!!! Аааа ️️️ Сьогодні планую дібратися до гардеробу і його перебрати ? Як Ваш день проходить? Чим плануєте займатися ввечері? Я дещо придумала, розкажу в наступному пості А поки- напишіть свої варіанти того, як цікаво можна провести вечір вдома, чим себе розважити #ZlataOgnevich #ZOteam #позитив . . PHOTO @olenadobrova

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

 

Автор: Юлия Турелык
Теги: Красота Злата Огневич LifeStyle
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