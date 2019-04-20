Злата Огневич засветила стройные ноги в эффектном мини-платье

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Злата Огневич
Злата Огневич / Instagram / @zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич прибыла не премию "Золотая Жар-птица-2019" в сексуальном мини-платье. Эффектный наряд позволил знаменитости продемонстрировать все плюсы своей фигуры – стройные ноги, тонкую талию и пышное декольте.

Популярная украинская певица Злата Огневич чуть ли не в каждом интервью делится своими увлечениями и рассказывает о видах спорта, которыми занимается. Да, на церемонии награждения музыкальной премии "Золотая Жар-птица-2019" у нее была возможность похвастаться результатом плодотворных занятий, а именно – стройными ножками и отличной спортивной формой.

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Блестящее мини-платье удачно подошло для премии под красноречивым названием "Золотая Жар-птица". Да, позируя перед камерой в коротком платье украинская звезда выставила одну ножку вперед, демонстрируя упругие мышцы. Стоит отметить, что на церемонии награждения Злата Огневич стала настоящим триумфатором. Она получила сразу две статуэтки в номинациях "Певица года" и "Дэнс хит".

Злата Огневич
Злата Огневич / Instagram / @zlata.ognevich

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Злата Огневич
Источник: LifeStyle 24
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