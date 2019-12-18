Знаменитая певица Билли Айлиш празднует 18-летие: трогательное детское видео звезды

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Билли Айлиш / Instagram / @billieeilish

Американская певица и автор песен сегодня, 18 декабря, празднует свой 18 день рождения. Она смогла добиться мировой известности уже в 14 лет, когда выпустила песню "Ocean Eyes", которую написал ее брат. Билли Айлиш быстро стала лидером самых престижных музыкальных чартов и одержала победу в многочисленных премиях.

В свои 18 Билли Айлиш стала настоящим открытием современной музыкальной индустрии. Она самая молодая претендентка на премию "Грэмми" во всех основных категориях. На ее счету награды American Music Awards и Apple Music Awards. А ее дебютный альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" возглавил американские и британские чарты.

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Ее трек "bad guy" стал безоговорочным хитом 2019 года, возглавив хит-парад Billboard Hot 100. Сейчас видеоработа насчитывает более 670 миллионов просмотров.

Billie Eilish – bad guy: смотрите клип онлайн

Сегодня на официальной странице совершеннолетней звезды в Инстаграме появилось трогательное детское видео из семейного архива. На нем видно первые попытки крохи игры на гитаре и фортепиано, дебютные выступления на сцене до прихода бешеной популярности.

Детские кадры чередуются с концертами перед многотысячной публикой на самых масштабных площадках мира.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BILLIE EILISH (@billieeilish)

Billie Eilish – Ocean Eyes: смотрите клип на сингл, который сделал певицу популярной

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle Звездные дни рождения LifeStyle Музыка
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