Знаменитая "блондинка в законе" Риз Уизерспун не вернется в сериал "Друзья": подробности

29 Читати новину українською
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун / Instagram / @reesewitherspoon

В западных СМИ не утихают разговоры о свежем эпизоде сериала "Друзья", который закончился в 2004 году. С главными актерами постоянно ведут переговоры и они якобы готовы вернуться к своим ролям. Однако против оказалась 43-летняя актриса Риз Уизерспун.

На днях стало известно, что сериал "Друзья" же может получить новый эпизод-продолжение, однако в нем точно не будет принмать участие 43-летняя Риз Уизерспун. Об этом сообщается на странице издания AP Entertainment в твиттере.

Читайте также: Известного режиссера Романа Полански хотят исключить из гильдии режиссеров Франции за секс-скандала

Актриса, которой в культовом сериале "Друзья" досталась роль сестры Дженнифер Энистон, сыгравшая Рейчел Грин, отказалась от такого предложения. По ее словам, ей не понравилось выступать перед живой аудиторией.

Однако, похоже, она не имеет ничего против сотрудничества с актерами, которые играли в "Друзьях", ведь на стриминговом сервисе Apple+ выходит "Утреннее шоу", в котором она вместе с Дженнифер Энистон снимается в главных ролях.

А также ранее на своей странице в Инстаграме Риз Уизерспун написала, что одним из плюсов работы с Энистон является то, что она может вспомнить любимые моменты из сериала "Друзья".

 

Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака
сегодня
1034
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Дженнифер Энистон Риз Уизерспун
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Грандиозное шоу Victoria's Secret отменили: чем отличился показ в 2018 году
22 ноября 21:22 Грандиозное шоу Victoria's Secret отменили: чем отличился показ в 2018 году
Надія Біленко 1898
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 22-24 ноября
22 ноября 18:44 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 22-24 ноября
Уляна Журба 73
10 товаров со скидкой, которые стоит купить в Черную пятницу
22 ноября 17:30 10 товаров со скидкой, которые стоит купить в Черную пятницу
Юлія Турелик 721
"Ангелы Чарли": нормальных мужчин не существует
22 ноября 14:24 "Ангелы Чарли": нормальных мужчин не существует
Юлія Ліпенцева 159
Каким было первое шоу Victoria's Secret: необычные фото
22 ноября 13:12 Каким было первое шоу Victoria's Secret: необычные фото
Надія Біленко 1615
Новости
Больше новостей
Залиште відгук