Знаменитая экоактивистка Грета Тунберг станет героиней документального фильма

После выступления Греты Тунберг на саммите ООН о ней активно заговорили в каждом уголке планеты, за "жизнь" которой она упорно выступает, а сотрудничать захотели такие звезды мирового масштаба, как Леонардо Ди Каприо.

На сайте иностранного издания Deadline сообщается, что Грета Тунберг, которая недавно стала человеком года по версии Time, станет главной героиней документального фильма.

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В режиссерское кресло картины сядет Натан Гроссман, а сюжет будет рассказывать о реальной жизни 16-летней шведской школьницы Греты Тунберг. А также о том, что побудило такую ​​юную девушку интересоваться столь глубокими вопросами, как решение проблемы глобального потепления и экологии в целом.

Документальный проект выйдет на стриминговом сервисе Hulu, однако о точной дате премьеры пока не сообщается.



Грета Тунберг / Instagram / @gretathunberg

Кто такая Грета Тунберг?

Грета Тунберг – 16-летняя шведская школьница, которая активно выступает за остановку глобального потепления, а также против изменений климата. Первые инициативные акции протеста девушка начала в Стокгольме. Ее протесты приобрели популярность в социальных сетях, а затем их поддержали школьники в других странах мира.



В августе 2018 года Грета Тунберг устроила забастовку на ступенях здания парламента Швеции, где требовала от власти действий для сохранения окружающей среды. В ноябре 2018 года девушка выступала на TEDxStockholm, освещая проблему экологии на планете, а в январе 2019 года Грету пригласили на экологический форум в Давосе, что в Швейцарии.



Однако мировую знаменитость Грета получила в сентябре 2019 года. Она вместе со своим отцом приняла участие в климатической конференции ООН. Громкая речь 16-летней школьницы, в которой она призвала чиновников немедленно действовать, распространилась по иностранным изданиям со скоростью света. Грета заверила, что в случае бездействующего наблюдения за экологическими проблемами будущие поколения окажутся в экологическом аду.