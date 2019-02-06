Знаменитая картинка Бэнкси впервые появилась на выставке после "уничтожения": фотодоказательство

Легендарная картина уличного художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" впервые появилась на выставке в немецком городе Баден-Баден. Взглянуть на нее можно будет до 3 марта.

Знаменитая картина "Девочка с воздушным шаром", которая после своего "самоуничтожения" стала еще более популярной, впервые после инцидента появилась на выставке в музее. Как сообщает CNN, в немецком городе Баден-Баден творения уличного художника Бэнкси пробудет до 3 марта.

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Директор музея Фридер Бурда Хеннинг Шапер заверил, что он вместе с другими представителями сделает все возможное для того, чтобы картину увидело как можно больше людей.

После 3 марта полотно отправится на выставку в другой город Германии – Штутгарт. К слову, после "уничтожения" картина получила новое название – "Любовь в мусорной корзине".

Что известно о картине уличного художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром"?

Знаменитая картина, на которой изображена маленькая девочка, отпускающая надувную красный шарик в форме сердца в небо, была нарисована уличным художником Бэнкси в 2002 году. С 2006 года она принадлежала одному из старейших аукционов мира Sotheby's (Сотбис). 5 октября 2018 года в помещении аукционного дома картина была продана за 1,4 миллиона долларов. Однако после последнего удара молотка, означавшего об официальной продаже картины, полотно начало "уничтожаться", пропускаясь через шредер, который был встроен в золотую рамку. Руководители Сотбис уверяют, что не знали о встроенном устройстве и о намерении неизвестного до сих пор художника. Через две недели после инцидента Бэнкси опубликовал фото картины на своей странице в Instagram, сообщив, что представители аукционного дома действительно ничего не знали о его намерении. Также в сети появилось видео, как специальные работники устанавливали шредер в золотистую рамку, в которой продавалось полотно.