Знаменитая модель Джиджи Хадид беременна первенцем, – СМИ

Одна из самых популярных моделей мира Джиджи Хадид впервые станет мамой! Манекенщица находится на 20 неделе беременности.

Об этом сообщает таблоид TMZ со ссылкой на инсайдеров из близкого окружения Джиджи Хадид. По их данным, отцом ребенка является британский певец и бывший участник группы One Direction Зейн Малик. Именно он был рядом с Джиджи в день ее рождения.

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Собственно, именно кадры с празднования и привлекли внимание журналистов. Джиджи Хадид отметила 25-летие в джинсах с завышенной талией, которые подчеркнули ее округлый живот. Инсайдер утверждает, что модель всегда хотела создать семью с Зейном и взволнована от предстоящего появления первенца. Пара пока не знает пол ребенка.

Как известно, Джиджи Хадид и Зейн Малик начали встречаться еще в 2015 году. Звезды привлекали внимание всех журналистов, так как их считали самой красивой парой Голливуда, поэтому каждый их совместный выход описывали мировые СМИ. Однако в 2018 году влюбленные решили расстаться. Инсайдеры утверждали, что этот разрыв может стать решающим в их отношениях.

Но то ли Неделя моды в Европе, то ли случайная встреча все же помогли Джиджи Хадид возобновить роман с Зейном Маликом. По неофициальным данным, пара живет вместе с декабря 2019 года. Сейчас звезды находятся на ранчо семьи Хадид в Пенсильвании.