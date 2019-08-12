Знаменитая модель из Украины Алина Байкова побывала в родном Кропивницком: пикантное фото

Звезда подиумов, которая живет в Нью-Йорке и даже якобы имела роман с Леонардо Ди Каприо, приехала на летние каникулы в свой родной город Кропивницкий. Оттуда модель опубликовала соблазнительную фотографию рядом с озером.

30-летняя красотка приняла солнечные ванны рядом с маленьким водоемом среди тростника. На фотографии, которую она опубликовала день назад, Алина примерила только высокие желтые трусики от купальника и соломенную шляпу с очками. Свою грудь она решила обнажить, едва прикрыв для снимка руками, а на голове сделала аккуратные косички.

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Алина Байкова в Кропивницком / Instagram / @alina_baikova

"Оставайся собой! Лето в Украине. Последние дни каникул перед безумием", – подписала соблазнительное фото Байкова, добавив хэштег "#простота это новая роскошь".

На других снимках, которые звезда оставила в своих Instagram-Stories, она показала локацию с отдыха – карьер Катериновку, а также отдых со своей семьей.



Алина Байкова в Кропивницком / Instagram / @alina_baikova

На фото отреагировало немало ее поклонников и земляков: "Это так необычно! Девушка-стиль, селебрити, которая тусит с Ди Каприо, просто лежит на реке в Кропивницком и отдыхает", "Когда река Ингул превратилась в Лазурку после фото с Алиной Байковой", "Лучшая девушка в Украине".

Что известно про Алину Байкову?Девушка родилась и жила в Кропивницком, пока однажды ее не заметила владелица местного модельного агентства. Тогда Алина работала в кафе официанткой. Потом девушка начала карьеру модели и сначала уехала в Китай. Звезда подиумов шагала лучшими показами мира и даже имела близкие отношения с Леонардо Ди Каприо, хотя утверждала, что у нее с ним только дружба.