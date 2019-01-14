Знаменитая песня Леонтовича "Щедрик" зазвучала в техно-версии: видеоработа украинских художников

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Рождественская музыка
Рождественская музыка / www.wallpaperup.com

Легендарная композиция украинского композитора Николая Леонтовича получила новое звучание в работе саунд-продюсера Артура Даниеляна и солиста группы Junket Димы Сазонова. Такой необычной версии "Щедрика" вы еще не слышали.

Новая версия известного трека "Щедрик" (Carol of the Bells) была записана с использованием Ableton Push и аналоговых синтезаторов, из-за чего она приобрела совершенно новое и несколько необычное звучание. Видео появилось на YouTube-канале Артура Даниеляна 13 января.

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Новый "Щедрик" музыканты решили выпустить в знак поддержки детей, находящихся в детских домах. Таким образом художники хотят "нащедровать на добрые дела для добрых детей". Все желающие, которые имеют желание помочь детям, могут перечислить деньги на карточку, а о потраченных средствах Артур Даниелян и Дмитрий Сазонов отчитаются на Facebook-странице.

Carol of the Bells (Щедрик) Techno Remake by Danielyan & Dima Sazonov: смотреть видео онлайн

Что известно о композиции "Щедрик"?
Автором легендарного новогодне-рождественского хита стал украинский композитор Николай Леонтович. В этом году песне исполнилось 100 лет и она до сих пор считается одним из самых популярных синглов мира. Над созданием "Щедрика" украинец работал 18 лет и исправлял произведение 5 раз. На музыкальную композицию существует около 350 интерпретаций для хоров, оркестров, поп- и рок-исполнителей, в частности, она звучит в таких фильмах, как "Семейка Адамсов", "Рождественские каникулы", "Гарри Поттер и узник Азкабана", "один дома 1,2" и тому подобное.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Музыка
Источник: 24 канал
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