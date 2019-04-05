Знаменитая пирамида Лувра провалилась в пропасть: фото потрясающей оптической иллюзии

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Оптическая иллюзия с пирамидой Лувра
Оптическая иллюзия с пирамидой Лувра / Getty Images

К 30-летию стеклянной пирамиды, которая стала символом всемирно известного парижского музея Лувр, французский художник Жан Рене создал гигантскую оптическую иллюзию на его территории. Теперь кажется, что пирамида или падает, или наоборот возникает с огромной пропасти.

Несколько дней инсталляцию возводили 400 волонтеров. Именно они расклеивали 2000 полосок вокруг пирамиды, чтобы создать целостную картину.

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Чтобы присутствующие могли увидеть иллюзию полностью, ее изображение с помощью камер спроектировали на фасад музея.


"Тайна большой пирамиды" от JR Artist // Getty Images


"Тайна большой пирамиды" от JR Artist // Getty Images

К сожалению, эта красота не просуществовала и нескольких часов. В знаки дались активные прогулки толпы посетителей. Они просто разорвали ногами коллажи.

 

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Теги: LifeStyle Исскусство Новости Франции Новости LifeStyle Новости культуры
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