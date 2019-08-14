Знаменитая plus-size модель Эшли Грэм беременна: миловидное видео

Знаменитая американская модель Эшли Грэм в день 9 годовщины своей свадьбы с Джастином Эрвином объявила, что ожидает появление первого ребенка.

Соответствующее видео звезда подиумов и рекламных кампаний для пышнотелых моделей оставила в своем Instagram. На нем 31-летняя Эшли Грэм обнимает мужа и демонстрирует всем свой округлый живот со словом "Сюприз!". Женщина в трогательной и неожиданной заметке также поздравила любимого с годовщиной свадьбы.

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Девять лет назад я вышла замуж за любовь всей своей жизни. Это было лучшее путешествие с самым родным человеком в мире! Сегодня мы чувствуем себя счастливыми, благодарными и взволнованными, ведь хотим показать нашу растущую семью! С юбилеем, Джастин Эрвин! Жизнь станет еще лучше,

– говорится в Instagram-заметке звезды.

Не остался в стороне счастливого момента и кинорежиссер Джастин Эрвин. Мужчина также оставил в своем Instagram радостные фото с женой, где на одном из них позирует со снимком их будущего ребенка, а на другом фото – общей фотографией, сделанной много лет назад.

Посвящаю моей вечной любви и ежедневному вдохновению. С юбилеем, Эшли Грэм. Эти 9 лет – словно целая жизнь. Я думаю, что моя жизнь на самом деле началась тогда, когда ты вошла в нее. Теперь, когда мы провели жизнь вместе, давай начнем новую жизнь. Я люблю тебя и люблю нас. Каждого из нас...

– растрогал словами муж модели.

Стоит добавить, что в январе 2019 года Эшли Грэм дала откровенное интервью изданию Elle USA, в котором призналась, что по ее мнению, счастье не приравнивается к материнству.

Для меня, будучи женой и женщиной, счастье не приравнивается к тому, чтобы иметь детей. Дети придут, когда придет время. А счастье строится прямо сейчас – с моим мужем и бизнесом,

– отмечала она.

Похоже, Джастин и Эшли, которые состоят в браке с 2010 года, все же решились на изменения и пополнение в семье. Глядя на их счастливые фото и видео, можно с уверенностью сказать, что пара с нетерпением ожидает появления малыша в их бурной жизни.