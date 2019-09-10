Знаменитая телеведущая рассказала, на кого похож сын принца Гарри и Меган Маркл

Пока весь мир обсуждает скандальные новости об отдыхе герцогов Сассекских, супруги постепенно знакомят своего сына Арчи Харрисона со звездными друзьями. На днях в Виндзоре побывала телеведущая Эллен Дедженерес, которая в своем шоу поделилась впечатлениями от встречи с потомком принца Гарри и Меган Маркл.

Во время нового выпуска "Шоу Эллен Дедженерес" (The Ellen DeGeneres Show) телеведущая призналась, что поддерживает дружеские отношения с Гарри и Меган. Поэтому она с удовольствием приняла приглашение от супругов и побывала в их роскошном поместье в Виндзоре. В гостях Эллен Дедженерес познакомилась с 4-месячным Арчи Харрисоном и назвала его копией отца.

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По словам телеведущей, Меган Маркл нарушила свои строгие правила и позволила американке подержать малыша на руках. Поэтому Эллен получила уникальную возможность разглядеть сблизка лицо маленького Арчи.

Я прилетела в Лондон и провела целый день с Гарри и Меган. Но самое главное – я держала на руках малыша Арчи. Я знала, как это делается. Он весит 15 фунтов (около 7 килограммов, – LifeStyle 24). Вы хотите увидеть его фотографию? У меня ее нет, но я нарисовала вам его, и он похож на Гарри, и на его голове больше волос, чем у меня,

– с юмором рассказала Эллен Дедженерес.



Эллен Дедженерес рассказала об Арчи Харрисоне / Скриншот из видео

Кроме этого, телеведущая в очередной раз стала на защиту герцогов Сассекских. В сети хейтеры назвали Гарри и Меган лицемерами за перелет в Ниццу на частном самолете. Супруги, которые публично выступают в защиту окружающей среды, не учли того, что частные джеты выбрасывают в атмосферу в 7 раз больше диоксида кислорода на человека, чем коммерческие рейсы.

"Я просто хочу сказать, что для них было большой честью встретиться со мной. Серьезно, они просто удивительные. И меня раздражает, когда я вижу, как несправедливо на них нападают. Они всего лишь два обычных и сочувственных человека, которые делают много хорошего в мире. Они помогают слонам в Ботсване, и мне это нравится", – добавила Эллен Дедженерес.

Что известно о крестинах сына принца Гарри и Меган Маркл? 6 мая 2019 года герцогиня Сассекская родила первенца. В тот день в обед представители Кенсингтонского дворца официально заявили, что принц Гарри и Меган Маркл стали родителями. Пара назвала потомка Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором.



Согласно свидетельству о рождении, роды прошли в элитной лондонской больнице, стоимость одного дня в которой составляет около тысячи долларов. Мальчик родился в 5:26 утра, а в графе профессии матери было указано "принцесса Соединенного Королевства". Сейчас герцогиня Сассекская находится в имении в Виндзоре, где совместно с принцем Гарри ухаживает за новорожденным сыном.



Маленького Арчи Харрисона покрестили в субботу, 6 июля 2019 года. Событие было заранее анонсировано, однако взглянуть на первенца герцогов Сассекских могли только приглашенные гости. Меган Маркл и принц Гарри позаботились о конфиденциальности, поэтому церемония прошла в часовне на территории Виндзорского дворца, к которой имеют доступ только члены королевской семьи.