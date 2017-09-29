Знаменитая участница Spice Girl выступит в Киеве в финале Х-фактор 9: неожиданные подробности

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Мелани Си
Мелани Си / Instagram @melaniecmusic

Традиционно в финале вокального шоу "Х-фактор" участники поют в дуэтах с популярными артистами и мировыми звездами. Одной из приглашенных звезд девятого сезона проекта стала участница культовых Spice Girls Мелани Си.

Об этом говорится на  сайте канала СТБ, который транслирует шоу. Солистка Spice Girls впервые выступит на украинской сцене для шоу "Х-фактор".

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Мелани Си исполнит несколько своих хитов, а также выступит с одним из финалистов проекта. Кроме того, на сцену выйдет еще и легенда британской музыки Alex Clare и украинский исполнитель Монатик. Также будет приглашена еще четвертая звезда, но ее имя пока неизвестно не только зрителям, но и членам жюри.

Финал песенного шоу "Х-фактор 9" состоится 22 декабря.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Melanie C (@melaniecmusic)

 

Напомним, легендарная поп-группа Spice Girls воссоединится для тура по Великобритании, который запланирован на лето 2019 года. Однако одна из участниц Виктория Бекхэм не будет участвовать в концертах.

Кто такие Spice Girls?
Британская женская поп-группа Spice Girls была создана в 1994 году с участием Мелани Браун, Виктории Адамс (Бекхэм), Эммы Бантон, Мелани Чисхольм и Джерри Холливелл. В 2001 году каждая из певиц запустила собственный сольный проект, и коллектив распался.

Х-Фактор
Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине стартовал 9 сезон шоу "Х-фактор".

 

Теги: LifeStyle Музыка Spice Girls Монатик
Источник: Lifestyle
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