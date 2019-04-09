Знаменитости – это сплошная фальшивка, – Эмилия Кларк о современных стандартах красоты

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк резко высказалась о коллегах, которые прибегают к радикальным изменениям, касающимся их внешнего вида. 32-летняя актриса уверяет, что она категорически против мобильных приложений типа Photoshop.

У 32-летней Эмили Кларк почти 20 миллионов поклонников в Instagram, однако она не поддается влиянию современного мейнстрима и не пытается стать блоггером. На ее странице все фото с разными фильтрами, а лицо – без макияжа и фотошопа. В своем интервью для Vogue актриса призналась, что она категорически против мобильных приложений, которые могут радикально изменить лицо человека.

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По словам Эмилии Кларк, активные пользователи социальных сетей слишком увлеклись программами типа Photoshop и Facetune и начали заметно злоупотреблять их возможностями.

Мне не нравится, что все это делают. Это не правильно. Думаю, что приложения, с помощью которых можно сделать себя худее или сгладить кожу, должны быть запрещены... Я в своем Instagram такого не делаю. Конечно, я использую фильтры, их используют все! Но я ни в коем случае не буду ретушировать кожу и все эти нюансы,

– заверила Эмилия Кларк.

После этого она порекомендовала поклонникам принять свои особые формы и пропорции тела, а не равняться на идеальные фотографии звезд.

В селебрити есть профессионалы, которые помогают им с диетами, тренировками, прическами и макияжем. Они также носят облегающие белье. Их образ ненастоящий, это сплошная фальшивка,

– заявила звезда "Игры престолов".