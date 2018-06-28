Знаменитую картину Бэнкси вырезали и похитили из концертного зала в Париже: неожиданные детали

Картину-граффити знаменитого художника под псевдонимом Бэнкси похитили из концертного зала "Батаклан" в Париже. Его творение было посвящено теракту, который произошел, в частности, в помещении театра в 2015 году.

Неизвестные вырезали и похитили картину известного на весь мир английского андерграундного художника Бэнкси. О краже картины, которая была создана в память о погибших в результате теракта в 2015 году, сообщает иностранное издание AFP.

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На рисунке Бэнкси изобразил женщину с покосившейся головой в скорби. Она символизировала близких, которые носят траур по 130 погибшим от атаки, которая состоялась в 2015 году в концертном зале "Батаклана". Поэтому творение художника было решено разместить на дверях аварийного выхода из помещения.

Издание сообщает, что представители безумно возмущены ситуацией, которая произошла в ночь с пятницы на субботу, 26 января.

Сегодня мы находимся в состоянии глубокого возмущения. Работа Бэнкси, которая символически принадлежала всем: парижанам, местным жителям, гражданам мира, была похищена,

– говорится в сообщении представителей парижского театра "Батаклан".

Также они добавили, что группа людей в капюшонах со специально предназначенными приборами вырезали картину из дверей и забрали ее в грузовик.

Что известно о террористической атаке в Париже в 2015 году?Террористические акты происходили в двух округах Парижа 13 и 14 ноября 2015 года. Группа террористов взяла в заложники посетителей ресторана и бара, а также убили около 100 человек в концертном зале театра "Батаклан", который предназначен для 1500 человек. Также террористы совершили взрывы возле стадиона "Стад де Франс". За эти дни в Париже произошло не менее 6 террористических актов, в результате которых погибло 130 человек. Одного из организаторов задержали в 2016 году. Им был Салах Абдеслам 1989 года рождения. Мужчину посадили на 20 лет за вооруженное сопротивление правоохранителям. Другие террористы погибли во время организованных актов.