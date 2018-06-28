Знаменитую картину Бэнкси вырезали и похитили из концертного зала в Париже: неожиданные детали

48 Читати новину українською
Картину Бэнкси, посвященную теракту, состоявшемуся в Париже в 2015 году, похитили из театра "Батаклан"
Картину Бэнкси, посвященную теракту, состоявшемуся в Париже в 2015 году, похитили из театра "Батаклан" / www.msn.com

Картину-граффити знаменитого художника под псевдонимом Бэнкси похитили из концертного зала "Батаклан" в Париже. Его творение было посвящено теракту, который произошел, в частности, в помещении театра в 2015 году.

Неизвестные вырезали и похитили картину известного на весь мир английского андерграундного художника Бэнкси. О краже картины, которая была создана в память о погибших в результате теракта в 2015 году, сообщает иностранное издание AFP.

Читайте также: Уличный художник Бэнкси создал новый шедевр: фото и видео

На рисунке Бэнкси изобразил женщину с покосившейся головой в скорби. Она символизировала близких, которые носят траур по 130 погибшим от атаки, которая состоялась в 2015 году в концертном зале "Батаклана". Поэтому творение художника было решено разместить на дверях аварийного выхода из помещения.

Издание сообщает, что представители безумно возмущены ситуацией, которая произошла в ночь с пятницы на субботу, 26 января.

Сегодня мы находимся в состоянии глубокого возмущения. Работа Бэнкси, которая символически принадлежала всем: парижанам, местным жителям, гражданам мира, была похищена,
– говорится в сообщении представителей парижского театра "Батаклан".

Также они добавили, что группа людей в капюшонах со специально предназначенными приборами вырезали картину из дверей и забрали ее в грузовик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Banksy (@banksy)

Что известно о террористической атаке в Париже в 2015 году?Террористические акты происходили в двух округах Парижа 13 и 14 ноября 2015 года. Группа террористов взяла в заложники посетителей ресторана и бара, а также убили около 100 человек в концертном зале театра "Батаклан", который предназначен для 1500 человек. Также террористы совершили взрывы возле стадиона "Стад де Франс". За эти дни в Париже произошло не менее 6 террористических актов, в результате которых погибло 130 человек. Одного из организаторов задержали в 2016 году. Им был Салах Абдеслам 1989 года рождения. Мужчину посадили на 20 лет за вооруженное сопротивление правоохранителям. Другие террористы погибли во время организованных актов.

Теги: LifeStyle Исскусство Новости Франции Теракты в Париже Новости культуры
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
26 января 13:30 Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
470
Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
25 января 20:15 Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
Наталя Боднар 400
Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
25 января 17:01 Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
544
"Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
25 января 13:00 "Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
Юлія Девда 699
Наоми Кэмпбелл обнажилась на показе Valentino: сказочные образы из коллекции весна-лето 2019
24 января 22:01 Наоми Кэмпбелл обнажилась на показе Valentino: сказочные образы из коллекции весна-лето 2019
635
Какой режиссер получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
24 января 19:01 Какой режиссер получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
76
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук