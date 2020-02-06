Знаменитые модели пришли на благотворительную вечеринку amfAR: самые эффектные образы
В Нью-Йорке прошла ежегодная благотворительная вечеринка amfAR. Светское мероприятие посетили все топовые модели, которые блистали перед камерами в шикарных платьях. Как это было – смотрите в подборке LifeStyle 24.
Вечеринка amfAR состоялась в Нью-Йорке 5 февраля. Целью события стал сбор средств для людей, которые борются со Спидом. К благотворительному вечеру присоединились знаменитые модели, которые привлекли внимание богачей и журналистов к amfAR. В частности, на красной дорожке можно было увидеть Эльзу Госк, Хайди Клум, Нину Агдал, Синди Бруну, Лаис Рибейро, Коко Рошу и других горячих красавиц. Не обошла вниманием мероприятие и главный редактор Vogue Анна Винтур.
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Престижное приглашение получила также модель и эксперт шоу "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева. Красавица выбрала для вечера роскошное черное платье с бахромой.
Алла Костромичева / Getty Images
Трансгендерная модель Валентина Сампайо / Getty Images
Дафна Груневелд и Фрида Аасен / Getty Images
Эльза Госк / Getty Images
Анна Винтур и Мэттью Лопес / Getty Images
Анна Вялицына, Коко Роша и Хайди Клум / Getty Images
Нина Агдал / Getty Images
Изабели Фонтана / Getty Images