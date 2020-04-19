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Знаменитые музыкальные лейблы помогут исполнителям, которые потеряли прибыль из-за коронавируса

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Музичні лейбли фінансуватимуть артистів в умовах пандемії / Фото з відкритих джерел

В условиях пандемии коронавируса прибыльные отрасли остались без дохода. Если одни звезды готовы жертвовать средства на борьбу с пандемией из собственных сбережений, то британские музыкальные лейблы потратят 1,5 миллиона фунтов на помощь артистам, которым пришлось поставить свою карьеру на паузу.

Как сообщает издание NME, мировой кризис, вызванный вспышкой COVID-19, вдохновил на создание благотворительного фонда Help Musicians. Организация призвана оказать финансовую помощь музыкантам, которые остались без прибылей во время пандемии коронавируса.

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Благотворительные взносы будут осуществлять именитые музыкальные лейблы – Warner, Sony, BRIT Awards, Amazon Music, Cherry Red и Demon Music Group. Они пожертвуют 1,5 миллиона фунтов на помощь коллегам, карьера которых поставлена на паузу из-за отмены концертов, туров и записи альбомов. В гривневом эквиваленте сумма составляет свыше 50 миллионов гривен.

"Все направления музыкальной индустрии пострадали от пандемии COVID-19, но артисты, которые зарабатывали на фестивалях, гастролях и записях, пострадали больше всего. Музыкальное сообщество всегда объединяется, когда в этом есть потребность, и мы надеемся, что этот вклад, сделанный всеми сферами отрасли, поможет поддержать нуждающихся артистов в это очень трудное время", – сообщил исполнительный директор премии BRIT Awards Джефф Тейлор.

Только за две недели фонд Help Musicians получил более 17 тысяч заявок от музыкантов, однако среди всех претендентов придется выбрать только 2 500 артистов.

Автор: Марина Джура
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости LifeStyle Музыка LifeStyle
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