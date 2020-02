Знаменитых американских рэперов обвинили в плагиате: детали скандала

Еще в январе 2018 года мир покорил фэнтезийный экшн "Черная Пантера". Но не только кинолента Marvel привлекла огромное внимание людей, но и саудтрек, записанный известными рэпперами The Weeknd и Кендриком Ламаром. Именно эта песня попала в довольно громкий скандал через 2 года после премьеры.

Как сообщает таблоид TMZ, в композиции Pray For Me заметили плагиат. Американская рок-группа Yeasayer утверждает, что рэперы Кендрик Ламар и The Weeknd использовали их записи для создания популярного саундтрека к "Черной Пантере". Артисты уверены: в песне можно услышать их голоса не менее 8 раз.

Смотрите также: Нацотбор Евровидение-2020: David Axelrod обвинили в плагиате песни

Сейчас коллектив подал в суд на популярных рэперов и ожидает рассмотрения скандального дела.

Кендрик Ламар и The Weeknd – Pray For Me: смотрите клип к песне

В юридических документах говорится, что артисты сплагиатили отрывки трека Yeasayer Sunrise, который вышел в 2007 году. Там будто бы слышно "характерно хоровое исполнение", присущее коллективу. Yeasayer также добавляют, что эту запись можно сразу услышать в треке Кендрика Ламара и The Weeknd.

Группа требует от более известных коллег прекратить распространение песни Pray For Me. Но, по подозрениям меломанов, главной причиной судебного иска является стремление обогатиться. В официальном заявлении Yeasayer отмечают, что хотят получить часть от прибыли дважды платинового сингла. На данный момент Кендрик Ламар и The Weeknd не комментируют скандальное дело.

Yeasayer – Sunrise: смотрите видео к песне