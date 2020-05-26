Знаменитый оркестр INSO-Lviv представил невероятную увертюру, записанную дома: видео

Академический симфонический оркестр INSO-Lviv не скучал на карантине и записал проникновенную увертюру Джузеппе Верди к опере "Сила воли". Десятки музыкантов и творческая команда оркестра смогли записать композицию, не выходя из дома на каратине.

По словам представителей оркестра INSO-Lviv Львовской национальной филармонии, новая увертюра вышла короткой и несколько мрачной, но она полностью отражает то состояние, в котором сейчас находится весь мир. Для музыкантов такой опыт записи композиции из дома стал большим вызовом и опытом, но благодаря профессионалам все видеоролики все же получилось скомпилировать в единую увертюру, сообщает 24 канал.

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Это, наверное, одна из лучших увертюр Джузеппе Верди. Фрагменты из нескольких арий, которые вошли в увертюры, пронизанные гневом "судьбы" – это увертюра довольно короткая, она драматична, местами хмурая. Полна силы, пронизывающей насквозь, заставляет посмотреть в вечность, пересмотреть жизнь, будто стихия захлестывает,

– говорится в заметке на фейсбук-странице INSO-Lviv.

Известно, что запись и репетиции проходили во время карантина, в изоляции друг от друга. Поэтому все музыканты находились по собственным домам, как и дирижер Ярослав Шемет. Режиссером монтажа видеоролика стал Юрий Беденко, звукорежиссером – Николай Басюк, а видеопродакшеном занялось ООО "Фильм Плюс".

"Мы стремились объединить этим выступлением людей. Рассказать историю, в которой мы не можем друг без друга. Где музыка оркестра, как и жизнь на планете, взаимосвязана с каждым обстоятельством, с каждым действием и каждым из нас", – добавили в сообществе.