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Знаменитый актер "Звездных войн" Алан Харрис умер от рака

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Актер Алан Харрис / Metro

В субботу, 25 января, из жизни ушел известный британский актер Алан Харрис. Он умер после нескольких лет борьбы с раком легких в возрасте 81 год. Звезда навсегда вошла в историю мирового кинематографа благодаря съемкам в культовой трилогии "Звездные войны".

О смерти Алана Харриса изданию Syfy Wire сообщил менеджер актера Закери Макгиннис, который признался, что он вынужденно завершил успешную карьеру из-за проблем со здоровьем. В 2018 году у него диагностировали онкологию легких.

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Закери Макгиннис рассказал, что Алан Харрис "любил жизнь и жил каждый день на полную". Его смерть наступила после продолжительной борьбы с сокрушительной болезнью 25 января 2020 года на 81 году жизни. Актер до последнего боролся с недугом и активно встречался с поклонниками.

Алан был настоящим джентельменом и фанатом поклонников. Алан в течение многих лет боролся за здоровье, но преодолевал боль, чтобы посещать шоу и встречаться с поклонниками,
– выразило соболезнования сообщество Imperial Signings.

Актер исполнил эпизодические роли в трех первых фильмах "Звездных войн". Он сыграл рептилию с планеты Трандоша – наемного убийцу по имени Босск. Именно эта роль принесла ему популярность и стала началом звездной карьеры.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные войны Потери Новости LifeStyle
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