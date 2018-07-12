Знаменитый британский певец снимется в "Звездных войнах": неожиданные детали

Английский музыкант и автор песен Эд Ширан уже участвовал в съемках фильмов и телепередач. Для него актерская игра в эпизоде "Звездных войн" будет не первым опытом, однако довольно важным.

Певец, который недавно получил почетный орден Британской империи, сыграет важную роль в "Звездных войнах". К слову, Ширан уже снимался в эпизодических ролях культовых кинолент, среди которых "Игра престолов", поэтому на съемочную площадку "Звездных войн" Эд придет опытным и вдохновлённым.

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Как сообщает The Scottish Sun, киносерия с Эдом Шираном появится на экранах 19 декабря 2019 года. Он сыграет одного из штурмовиков в девятом эпизоде ​​франшизы "Звездных войн". Как сообщается, подготовка к съемкам уже началась, однако сам Эд Ширан пока слухи не подтверждает.

К слову, британский певец может стать самым маленьким штурмовиком в истории "Звездных войн", ведь его рост всего 170 см.