Знаменитый дизайнер Карл Лагерфельд умер

Во вторник, 19 февраля, знаменитый немецкий модельер, дизайнер и креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд умер в возрасте 85 лет.

Об этом сообщает французское издание Closer.

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Креативный директор Chanel Карл Лагерфельд, занимавший эту должность последние 25 лет, одевал многих звезд Голливуда и был одним из самых влиятельных людей в модной индустрии. Отмечается, что последние несколько недель здоровья модельера значительно ухудшилось.

Издание сообщает, что Лагерфельд умер утром 19 февраля. Днем ранее в понедельник, 18 февраля, его госпитализировали в парижскую больницу.

Добавим, что 22 января впервые за историю за время работы в Chanel с 1983 года Карл Лагерфельд не вышел к зрителям после показа Chanel. Тогда не было никаких официальных комментариев, а представители намекнули, что он чувствовал себя уставшим. Тогда его заменила его "правая рука" Виржини Виар, которая в модном Доме занимает должность студийного директора.



Умер Карл Лагерфельд / Getty Images