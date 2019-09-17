Знаменитый ювелирный бренд выпустит коллекцию ароматов под названием Tiffany & Love: детали

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Новые ароматы от Tiffany под названием Tiffany & Love
Новые ароматы от Tiffany под названием Tiffany & Love / Колаж: LifeStyle 24

Меньше, чем через две недели ювелирная марка Tiffany & Co представит парную коллекцию парфюмов, которая получила название Tiffany & Love. Представители бренда решили выпустить ароматы и посвятить их любви и наследию известного ювелирного дома.

На сайте известного иностранного издания WWD появилось интервью креативного директора бренда Рида Кракоффа, в котором он рассказал о старте продаж коллекции, а также детали съемки рекламной кампании.

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В источнике отмечается, что в кампейне бренда Tiffany & Co для коллекции ароматов Tiffany & Love приняли участие реальные влюбленные пары. Рид Кракофф признался, что они отдали предпочтение настоящим влюбленным, потому что, по его словам, люди сразу же отличают правду от фальши, и любовь сыграть невозможно.

Эта коллекция была создана для всех поклонников бренда Tiffany & Co, а если вы с нами еще не знакомы, ольфакторная композиция двух духов поможет объединить сердца. Парфюмерная коллекция Tiffany & Love рассказывает о всевозможных проявлениях любви и эмоциональной связи, которая только может возникнуть между мужчиной и женщиной,
– утверждает креативный директор Рид Кракофф.

Съемки черно-белого ролика проходили в Нью-Йорке. Режиссером и художником рекламной кампании стал Бернд Касс. Что интересно, в новой коллекции мужской парфюм будет впервые выпущен под брендом Tiffany & Co, а продажи стартуют уже 1 октября.

Стоит добавить, что главной общей нотой, объединившей два аромата Tiffany & Love for Him и Tiffany & Love for Her, стала секвоя. В каждом из них она раскрывается по-разному, поскольку дополняется другими запахами.

Смотреть рекламный ролик коллекции духов от Tiffany & Co: видео

 

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Теги: LifeStyle
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