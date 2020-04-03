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Знаменитый комедийный актер Эдди Лардж умер от коронавируса

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От коронавируса умер Эдди Лардж, комедийный актер / www.thesun.co.uk

Сын легендарного комедийного актера Эдди Ларджа заявил, что его отец умер от коронавируса. На время смерти звезде было 78 лет.

По словам Райана Макгинниса, его отец попал в больницу не из-за симптомов COVID-19. Эдди Лардж страдал от сердечной недостаточности, потому и обратился за помощью к медикам. Однако в клинике актер заразился коронавирусом и умер за считанные дни после госпитализации.

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"С прискорбием мама и я вынуждены сообщить, что мой отец, Эдвард Макгиннис, умер сегодня утром. Он страдал от сердечной недостаточности и, к сожалению, находясь в больнице, заразился коронавирусом, с которым его ослабленное сердце, к сожалению, не справилось", – заявил Райан Макгиннис.

Также сообщается, что родственники не могли навестить больного актера из-за строгих правил безопасности. Поэтому Эдди Лардж в последние дни находился один в палате.

Бешеную популярность Эдди Лардж получил в конце ХХ века. Он совместно с Сидом Литтлом создал комедийный дуэт Little and Large. Впервые актеры вышли на сцену в 1971 году и сразу же покорили зрителей. Дружба звезд продолжалась десятилетиями, а их появление на публике вызывало фурор в Великобритании. Из-за ухудшения состояния здоровья Эдди Ларджа дуэт прекратил существование.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений John Hood (@johnhood)

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 LifeStyle Великобритания Потери
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