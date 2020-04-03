Знаменитый комедийный актер Эдди Лардж умер от коронавируса
Сын легендарного комедийного актера Эдди Ларджа заявил, что его отец умер от коронавируса. На время смерти звезде было 78 лет.
По словам Райана Макгинниса, его отец попал в больницу не из-за симптомов COVID-19. Эдди Лардж страдал от сердечной недостаточности, потому и обратился за помощью к медикам. Однако в клинике актер заразился коронавирусом и умер за считанные дни после госпитализации.
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"С прискорбием мама и я вынуждены сообщить, что мой отец, Эдвард Макгиннис, умер сегодня утром. Он страдал от сердечной недостаточности и, к сожалению, находясь в больнице, заразился коронавирусом, с которым его ослабленное сердце, к сожалению, не справилось", – заявил Райан Макгиннис.
Также сообщается, что родственники не могли навестить больного актера из-за строгих правил безопасности. Поэтому Эдди Лардж в последние дни находился один в палате.
Бешеную популярность Эдди Лардж получил в конце ХХ века. Он совместно с Сидом Литтлом создал комедийный дуэт Little and Large. Впервые актеры вышли на сцену в 1971 году и сразу же покорили зрителей. Дружба звезд продолжалась десятилетиями, а их появление на публике вызывало фурор в Великобритании. Из-за ухудшения состояния здоровья Эдди Ларджа дуэт прекратил существование.
По состоянию на 3 апреля в мире зафиксировано 1 016 401 случай заболевания COVID-19. Число жертв составляет 53 160. Наибольшие показатели по распространению болезни в США. Власти призывают всех людей соблюдать карантина и заботиться о своем здоровье.